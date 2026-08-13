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Wohnimmobilien in Arzachena, Italien

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32 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
OC-130319. Wohnung in Porto Cervo. SardinienWir bieten eine erstaunliche Drei-Zimmer-Wohnung…
$761,930
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung in Cannigione, Italien
Wohnung
Cannigione, Italien
Fläche 60 m²
IS-190717. Wohnungen in einem neuen Wohnkomplex. Cannigione - SardinienSie können sich entsp…
$246,162
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Villa 7 zimmer in Sassari, Italien
Villa 7 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
In der Nähe des weltberühmten Porto Cervo, wird dieses Haus neu aufgebaut. Mit einem wunders…
$3,28M
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 6 zimmer in Sassari, Italien
Wohnung 6 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
In einer Wohngegend, in der Nähe der beiden Strände von Cala del Faro und nur wenige Automin…
$974,426
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Villa 10 zimmer in Porto Cervo, Italien
Villa 10 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Wenige Minuten von allen Service entfern und ganz in der Nähe des Zentrum Porto Cervos, befi…
$6,57M
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Villa 9 zimmer in Sassari, Italien
Villa 9 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Schöne neu gebaute Villa mit Meerblick in Cala del Faro mit privatem Pool. Das Haus besteht …
$3,83M
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Villa 10 zimmer in Sassari, Italien
Villa 10 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Der Charme der traditionellen lokalen Architektur und die bezaubernde Lage machen diese Immo…
$7,55M
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Wohnung 5 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 5 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Mit Blick auf den Hafen von Porto Cervo, eine helle Drei-Zimmer-Wohnung im ersten Stock mit …
$711,660
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Villa 10 zimmer in Porto Cervo, Italien
Villa 10 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 240 m²
In Pantogia, innerhalb einer Wohnanlage von nur drei Einheiten, kürzlich renovierte freisteh…
$1,92M
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Villa 9 zimmer in Porto Cervo, Italien
Villa 9 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Die Villa befindet sich am Fuße des Pantogia-Hügels und genießt einen schönen Blick über den…
$3,28M
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Villa 11 zimmer in Porto Cervo, Italien
Villa 11 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 333 m²
Im Herzen Porto Cervo und wenige Minuten von den berühmten und renommierten Restaurants und …
$4,82M
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Villa 13 zimmer in Sassari, Italien
Villa 13 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 13
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
In einer der exklusivsten Lagen, mit Blick auf die Bucht von Cala di Volpe und umgeben von v…
$4,38M
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Penthouse 4 zimmer in Porto Cervo, Italien
Penthouse 4 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Im Zentrum Porto Cervo bieten wir ein herrliches Penthouses mit Meerblick an. Das Anwesen is…
$1,53M
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Villa 8 zimmer in Porto Cervo, Italien
Villa 8 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 271 m²
Einzelne Villa auf dem renommierten und angesehenen Hügel von Pantogia, mit herrlichem Blic…
$3,94M
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Villa 8 zimmer in Sassari, Italien
Villa 8 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Die Villa befindet sich in einer der renommiertesten Gegenden Sardiniens, der Costa Smeralda…
$3,91M
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Wohnung 2 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
In der luxuriösen und charakteristischen Piazza del Principe bieten wir eine wunderbare Wohn…
$755,454
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Wohnung 11 zimmer in Sassari, Italien
Wohnung 11 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
In der Nähe von einem der schönsten Strände Sardiniens, bieten wir ein wunderschönes Haus mi…
$2,74M
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Villa 11 zimmer in Sassari, Italien
Villa 11 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
Exklusive Villa mit Blick auf das Meer in Cala Granu, umgeben von einem Garten voller Pflanz…
$13,14M
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Villa in Porto Cervo, Italien
Villa
Porto Cervo, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Die Villa Mirto liegt an der berühmten Costa Smeralda im Herzen von Porto Cervo auf Sardinie…
$3,50M
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Villa 8 zimmer in Sassari, Italien
Villa 8 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Die Villa befindet sich in der Residenz in Porto Cervo Golf, in dieser schönen Eigenschaft k…
$2,13M
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Villa 8 zimmer in Porto Cervo, Italien
Villa 8 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Wenn man über Sardinien spricht, das erste was im Gedanken kommt, ist Costa Smeralda; und we…
$2,41M
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Villa 16 zimmer in Porto Cervo, Italien
Villa 16 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 16
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 370 m²
In einer hügeligen Lage, umgeben von Grün, mit einem herrlichen Blick auf den Golf von Pever…
$6,02M
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Wohnung 4 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Wir bieten eine schöne Wohnung, bestehend aus 2 Schlafzimmern und einer herrlichen Terrasse …
$1,04M
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Villa 8 zimmer in Sassari, Italien
Villa 8 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Die Villa ist auf zwei Ebenen, im Erdgeschoss befindet sich das Esszimmer, das große Wohnzim…
$2,03M
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Villa 7 zimmer in Sassari, Italien
Villa 7 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
In der Nähe von dem renommierten Hotel Cala di Volpe und umgeben von der mittel Meer Landsch…
$7,66M
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Villa 11 zimmer in Sassari, Italien
Villa 11 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Der Traum von der Costa Smeralda wird am Strand von Celvia wahr, einem langen, hellen Sandst…
$13,14M
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Villa 10 zimmer in Arzachena, Italien
Villa 10 zimmer
Arzachena, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Wenige Minuten von allen Service entfern und ganz in der Nähe des Zentrum Porto Cervos, befi…
$6,90M
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Reihenhaus 6 zimmer in Sassari, Italien
Reihenhaus 6 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Kleine Villa in schöner Panoramalage, in einem neuen und eleganten Kontext. Im Erdgeschoss b…
$1,26M
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Wohnung 2 zimmer in Sassari, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
In einer Wohngegend, in der Nähe der beiden Strände von Cala del Faro und nur wenige Automin…
$350,356
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Reihenhaus 6 zimmer in Sassari, Italien
Reihenhaus 6 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Kleine Villa mit spektakulärer Panoramalage mit Blick auf das Meer von Cala di Volpe, in ein…
$1,37M
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Immobilienangaben in Arzachena, Italien

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