Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Arzachena
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Arzachena, Italien

;
2 Zimmer
4
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
OC-130319. Wohnung in Porto Cervo. SardinienWir bieten eine erstaunliche Drei-Zimmer-Wohnung…
$761,930
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung in Cannigione, Italien
Wohnung
Cannigione, Italien
Fläche 60 m²
IS-190717. Wohnungen in einem neuen Wohnkomplex. Cannigione - SardinienSie können sich entsp…
$246,162
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Penthouse 4 zimmer in Porto Cervo, Italien
Penthouse 4 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Im Zentrum Porto Cervo bieten wir ein herrliches Penthouses mit Meerblick an. Das Anwesen is…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
In der luxuriösen und charakteristischen Piazza del Principe bieten wir eine wunderbare Wohn…
$755,454
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Sassari, Italien
Wohnung 6 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
In einer Wohngegend, in der Nähe der beiden Strände von Cala del Faro und nur wenige Automin…
$974,426
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 5 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Mit Blick auf den Hafen von Porto Cervo, eine helle Drei-Zimmer-Wohnung im ersten Stock mit …
$711,660
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 11 zimmer in Sassari, Italien
Wohnung 11 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
In der Nähe von einem der schönsten Strände Sardiniens, bieten wir ein wunderschönes Haus mi…
$2,74M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Porto Cervo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Wir bieten eine schöne Wohnung, bestehend aus 2 Schlafzimmern und einer herrlichen Terrasse …
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Sassari, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
In einer Wohngegend, in der Nähe der beiden Strände von Cala del Faro und nur wenige Automin…
$350,356
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Arzachena, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen