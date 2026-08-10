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Gewerbeimmobilien in Arezzo, Italien

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7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 507 m² in Caprese Michelangelo, Italien
Gewerbefläche 507 m²
Caprese Michelangelo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 507 m²
KK-158. Агротуристическая ферма на продажу в ТосканеСпальни: 10 Ванные комнаты: 8 СОСТОЯНИЕ…
$1,64M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Caprese Michelangelo, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Caprese Michelangelo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
$1,32M
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Gewerbefläche 982 m² in Poppi, Italien
Gewerbefläche 982 m²
Poppi, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 982 m²
KK-1196. Luxusvilla mit Pool und Grundstück zum Verkauf in der ToskanaDie Villa zum Verkauf …
$2,17M
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Gewerbefläche 7 000 m² in San Giovanni Valdarno, Italien
Gewerbefläche 7 000 m²
San Giovanni Valdarno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 7 000 m²
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
$11,72M
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Gewerbefläche 870 m² in Arezzo, Italien
Gewerbefläche 870 m²
Arezzo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 870 m²
KK-1656. ЛЕООЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинции…
$1,99M
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Gewerbefläche 7 700 m² in Arezzo, Italien
Gewerbefläche 7 700 m²
Arezzo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 7 700 m²
LD-3096. Тосканское имение в окрестностях АрецоСреди живописных холмов окрестностей Кьянти в…
$17,00M
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Gewerbefläche 969 m² in Anghiari, Italien
Gewerbefläche 969 m²
Anghiari, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 969 m²
KK-1474. Kleine charmante Borgo Master Residence 350 qmSchlafzimmer: 10Badezimmer: 12Die kle…
$1,75M
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