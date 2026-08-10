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Wohnimmobilien in Agrigent, Italien

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Sciacca
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154 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 139 m²
Lower ground floor composed of a warehouse of approx 69 sqm all refined. On the first floor …
$58,990
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Haus in Cianciana, Italien
Haus
Cianciana, Italien
Fläche 40 m²
Agricultural land of approx 22850 sqm with the presence of a rural building of two storeys c…
$68,989
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Reihenhaus in Cianciana, Italien
Reihenhaus
Cianciana, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Ein fünfstöckiges Stadthaus mit Panorama-Terrazza auf einer Fläche von ca. 65 m² pro Etage f…
$87,096
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Alessandria della Rocca, Italien
Reihenhaus
Alessandria della Rocca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
House located on the main piazza of Porta Palermo of Bivona (AG) of three storeys above grou…
$64,989
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Haus 3 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 3 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 540 m²
House in the Zona Espanzione of Cianciana (AG) with a structure in reinforced concrete. Comp…
$188,049
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Haus 2 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 2 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Historisches Ecksteinhaus renoviert in Salita Regina Elena, 1 Gehminuten vom Platz, mit eine…
$59,990
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Villa in Cianciana, Italien
Villa
Cianciana, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Panorama-Villetta in Contrada Marullo, eine Fläche von ca. 100 m² mit einem kleinen Außenber…
$108,982
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Villa in Realmonte, Italien
Villa
Realmonte, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Panorama-Villa am Meer, nur 350 Meter vom Meer entfernt. Die Villa erstreckt sich über eine …
$445,378
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Haus 3 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 3 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Ein Panorama 4-stöckiges Stadthaus (Erdgeschoss, erster, zweiter und dritter Stock Loft-Umba…
$26,723
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Haus 3 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 3 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Autonomous house of four floors above ground plus attic (not habitable attic used as a stora…
$57,990
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Villa in Alessandria della Rocca, Italien
Villa
Alessandria della Rocca, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Autonome Villa bestehend aus 3 Stockwerken, von denen die ersten beiden gut renoviert sind +…
$336,508
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Haus 1 Schlafzimmer in Sciacca, Italien
Haus 1 Schlafzimmer
Sciacca, Italien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine unabhängige Reihenvilletta nahe dem Strand von Torre Macauda (AG). Bestehend aus einem …
$54,435
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Haus 2 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 2 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Panorama-Stadthaus mit vier Stockwerken auf einer Fläche von ca. 25 m² pro Etage auf einer G…
$38,994
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Haus 3 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 3 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Haus bestehend aus Erdgeschoss, erster, zweiter und dritter Dachboden mit Panoramablick. Im …
$73,240
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Haus 3 Schlafzimmer in Villafranca Sicula, Italien
Haus 3 Schlafzimmer
Villafranca Sicula, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Haus im historischen Stadtzentrum der schönen und historischen Stadt Caltabellotta ( AG ) in…
$38,994
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Haus 3 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 3 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Ein vierstöckiges Stadthaus mit einer Gesamtfläche von ca. 180 m² mit Panorama-Terrazza, das…
$88,086
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Haus 2 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 2 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Panorama Dreistöckiges Stadthaus mit großer Panoramaterrasse mit einer Fläche von ca. 50 qm …
$38,599
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Wohnung 3 zimmer in Cianciana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Cianciana, Italien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
AREA: Neuer Bereich - ADDRESS: Via Toscanini – Cianciana (Ag) ROOMS: 5, plus Küche + Badezim…
$68,291
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Haus 2 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 2 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
135 qm, 3 Betten, 2 Bäder, 3 EtagenAREA: Stadtzentrum ADDRESS: Ecke Salita Convento Street u…
$17,997
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Reihenhaus in Cianciana, Italien
Reihenhaus
Cianciana, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Ein dreistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 30 m² pro Etage und einer Gesamtfläche von …
$24,743
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Reihenhaus in Alessandria della Rocca, Italien
Reihenhaus
Alessandria della Rocca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Ein dreistöckiges Stadthaus in Via Bellini, Alessandria della Rocca (AG) mit einer Fläche vo…
$11,998
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Haus 2 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 2 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Haus von ca. 82 qm und Grundstück von ca. 1600 qm mit Panoramablick in der Nähe des Sportpla…
$207,912
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Haus 1 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 1 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Land in Contrada Castellaccio mit Olivenhain auf einer Fläche von ca. 8680 m² ( 5,5 Tumoli )…
$48,992
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Reihenhaus in Alessandria della Rocca, Italien
Reihenhaus
Alessandria della Rocca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zweistöckiges Stadthaus (Erdgeschoss und erster Stock) mit einer Fläche von ca. 40 m² pro Et…
$15,997
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Reihenhaus in Alessandria della Rocca, Italien
Reihenhaus
Alessandria della Rocca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Historisches Steinstadthaus im historischen Stadtzentrum von Bivona, nur einen kurzen Spazie…
$13,998
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Reihenhaus in Cianciana, Italien
Reihenhaus
Cianciana, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Via Scavuzzo n 10 - 12Typ: StadthausFläche: 79,7 m2Layout: 3 Zimmer + Dachküche und Terrasse…
$42,558
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Apartment on the second floor located in Corso Vittorio Emanuele covering an area of approx …
$79,987
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Haus 2 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 2 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Ein dreistöckiges Stadthaus in der Via Tamburello von ca. 15 m² pro Etage auf einer Gesamtfl…
$7,423
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Apartment in Corso Cinquemani Arcuri, Cianciana (AG) located on the ground floor, second flo…
$79,178
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Haus 3 Schlafzimmer in Cianciana, Italien
Haus 3 Schlafzimmer
Cianciana, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
A three storey townhouse covering a total area of 105 sqm. The ground floor is used as a gar…
$26,996
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