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Wohnquartier Kfar saba quartier calme et tres recherche

Kfar Saba, Israel
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ID: 38555
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Kfar Saba
  • Adresse
    Arbel, 12

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Kfar Saba, Israel
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