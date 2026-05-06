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Wohnquartier A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35938
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Kook, 14

Über den Komplex

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SELL 3 TEILNEHMER UND PRESTIGIOUS DROUGH 2 SEITE MINUTES, TEL AVIV Dieses schöne 3-Zimmer-Apartment befindet sich in einer ruhigen und renommierten Straße, nur 2 Gehminuten vom Royal Beach entfernt. Eingebettet auf der 1. Etage eines wunderschön erhaltenen und komplett renovierten Gebäudes, bietet es hervorragende 3.4-Meter-Decke, die den Raum mit natürlichem Licht und Charme überfluten. Highlights: • 70 m2 Wohnfläche + 5 m2 Terrasse • 1. Stock sehr hoch • 2 Schlafzimmer (eines davon ist der Mamad – sicheres Zimmer) • 1 Badezimmer mit Badewanne • 3,4 Meter Decken • Robotische private Tiefgarage • Reserviertes Gebäude, komplett renoviert mit High-End-Finishs • Ruhige Straße, in Strandnähe, die besten Restaurants und Luxus-Shops • Komplett möbliert mit modernen Geräten Preis berechnet: ILS 6,500,000 Wir sprechen Englisch, Französisch und Hebräisch

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