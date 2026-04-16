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Wohnquartier The projet neuf au centre ville de hadera

Chadera, Israel
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ID: 34503
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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