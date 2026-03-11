  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Un 3 pieces quartier afridar recent

Wohnquartier Un 3 pieces quartier afridar recent

Aschkelon, Israel
von
$498,465
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34391
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    HaLilac

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
3 Stück gute Investition

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Aschkelon, Israel
von
$695,970
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
von
$15,68M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,24M
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,52M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Sie sehen gerade
Wohnquartier Un 3 pieces quartier afridar recent
Aschkelon, Israel
von
$498,465
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Alle anzeigen Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,00M
Dieses außergewöhnliche Anwesen ist eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Luxus und kulturellem Design. Eingebettet in einem jahrhundertealten osmanischen Gebäude, im Herzen der Altstadt von Jaffa, wurde es in eine private Residenz im marokkanischen Stil verwandelt, die herrlich ethnisc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Wohnviertel Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Wohnviertel Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Wohnviertel Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Wohnviertel Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Wohnviertel Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Ramat Gan, Israel
von
$2,43M
Dieses luxuriöse Apartment befindet sich im berühmten Pivko-Turm, im Stadtteil Haruzim von Ramat Gan, Israel, bietet ein unvergleichliches Lebenserlebnis. Das Hotel liegt am Eingang zum HaYarkon Park und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Park und die Horizontlinie der Stadt. Mit ein…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Alle anzeigen Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Chadera, Israel
von
$1,32M
BZH Auf der Suche nach einem Familienhaus, gut gelegen, mit High-End-Services? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui, präsentiert Sie ausschließlich im Herzen des Haotsar-Viertels, in einer privaten Straße, die gesucht wird: - ein Haus von 6 Zimmern komplett renoviert! - eine Wohnfläche von 180 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen