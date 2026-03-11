  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

Bat Yam, Israel
$909,150
ID: 34401
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaNeviim

Über den Komplex

In einem modernen Gebäude von Bat Yam: 3 Zimmer im 3. Stock Wohnfläche 76m2 + 16m2 Terrasse Blick auf das Meer Helles Wohnzimmer 1 Parkplatz + 1 Keller Nahe Meer, Geschäfte und Transport

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

