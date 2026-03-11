  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Wohnquartier Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Aschdod, Israel
von
$1,32M
;
18
ID: 34563
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaDekel

Über den Komplex

Schöne Wohnung zum Verkauf in Ashdod 5 Zimmer in 4 umgewandelt, in Luxusresidenz mit Concierge 24/24, Fitnessraum, 4 Aufzüge einschließlich eines von Shabat. Ferienwohnung 150 m2 und 16 m2 Terrasse mit Meerblick. Keller 9m2, High-End-Materialien, Klimaanlage, Parkplatz und 2 Stufen vom Strand

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

