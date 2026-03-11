  1. Realting.com
Wohnquartier Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique

Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
;
8
ID: 34606
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel

Über den Komplex

In einem neuen Gebäude, sehr schöne Wohnung mit einer Fläche von 85m2 Bestehend aus 3 Zimmern, 2 Schlafzimmer mit einem mamad (Sicherheitsraum) Großes Badezimmer 5. Stock Aufzug Schöne Aussicht auf die Basler Straße Sehr ruhig und sehr hell Südausrichtung NICHT MISS

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
