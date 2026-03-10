  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Netivot, Israel
von
$457,710
;
10
ID: 34768
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

Über den Komplex

Français Français
neues Programm in der neuen Nachbarschaft von netivot Zahlungsbedingungen ohne Vorfall 3 Jahre Bau ohne Indexierung ?? Neues Programm 15% Unterschrift 85% vor Schlüsselanlieferung!!! Im Herzen der Nachbarschaft in der Mitte Maalot HaNahal a Netivot's boom entdecken das neue Wohnprojekt in der Kommerzialisierung. Ein Wohnkomplex, verteilt auf vier Grundstücke in einer harmonischen und grünen Umgebung. Das Projekt bietet Apartments in einer Vielzahl von Konfigurationen: 3, 4 und 5 Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, sowie üppige Penthouses, einige mit privatem Pool. privater Keller für jede Unterkunft, Fahrräder und Kinderwagen, und gemeinsame Räume, die das Gemeinschaftsleben fördern. 3 Stück von 1.260.000 nis !!! 4 Stück von 1.460.00 nis 5 Stück von 1.630.000 nis

Standort auf der Karte

Netivot, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
