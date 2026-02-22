  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif

Wohnquartier Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif

Chadera, Israel
von
$611,325
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33529
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein exklusives charmantes 4-Zimmer-Wohnung, in einem Marmorsteingebäude, komplett renoviert! Eigenschaften: - 4 neue Zimmer, hell ca. 90m2, - renovierte Küche, - Schöne Wohnfläche, - 2 kleine sonnige Terrassen nach Süden und Westen, - Parental-Suite mit eigenem Bad, - 2 weitere Schlafzimmer mit einem gesicherten, - Ja. Insgesamt: 2 Duschräume und 2 Toiletten, - Ja. Im zweiten Stock auf 8 - Aufzug, - Klimawandel, - Geteilter Keller oben, - Parkplatz, - Qualitätsmaterialien, - Niedrige Lasten! Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Residenz mit Garten und Palmen, nahe dem Eingang zum EcoPark, einem kleinen Einkaufszentrum und dem neuen Sportort Holmes Platz. Tolles Produkt, tolle Lage, tolle Investition! Kontaktieren Sie uns Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$974,045
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel baka maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Chadera, Israel
von
$611,325
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Spektakuläres Penthouse in einem neuen Gebäude (2021) – in der Nähe von Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin In der Gruzenberg Street, nur wenige Schritte vom Markt, dem Strand und den pulsierenden Orten in Tel Aviv, bietet dieses seltene Penthouse eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Aschkelon, Israel
von
$373,065
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,65M
Schöne neue 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im 2. Stock eines modernen Gebäudes, genießen hervorragende Helligkeit dank seiner Eckposition. Details zum Objekt: • Wohnfläche : 60 m2 • Terrassen: 13 m2 • 2. Stock mit Aufzug • Parkplatz inklusive • High-End-Oberflächen Fortgeschrittene Automati…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen