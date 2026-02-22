  1. Realting.com
Wohnquartier A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

Aschdod, Israel
von
$705,375
;
9
ID: 33673
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Français Français
Zu verkaufen – 4 Zimmerwohnung in Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Ausgezeichnete Wohnung von 122 m2 Brutto (93 m2 Netto) mit Balkon von 8,5 m2, befindet sich im 6. Stock eines letzten und gesuchten Wohnsitz (3 Jahre nur). Westliche Orientierung, bietet eine schöne Helligkeit am Nachmittag Moderne Residenz mit 3 Aufzügen, darunter einer von Shabbat Vollklimatisiertes Apartment Parkplatz inklusive Ideal gelegen, in der Nähe von Geschäften, Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln und der Synagoge. Außergewöhnlicher Preis: 2.250.000 statt 2.400.000. Eine echte Gelegenheit, perfekt für eine Investition oder zu leben dort auf einer täglichen Basis.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
