  Wohnquartier Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer

Wohnquartier Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer

Naharija, Israel
$583,110
ID: 33463
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Schöne 4-Zimmer-Wohnung, neu, hell und geräumig. Gebiet 110 m2, es umfasst Terrasse 14m2, einen Keller, Parkplatz und einen Aufzug. Mit herrlichem Meerblick liegt es im 2. Stock eines 8-stöckigen Gebäudes, in der neuen Wohnumgebung von Akhziv.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
