  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
$3,762
4
ID: 33423
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

In einer ruhigen und grünen Umgebung von Ramat Sharet, entdecken Sie eine außergewöhnliche Duplex, wo Raum, Licht und Gelassenheit treffen. Dieses 146 m2 große Anwesen bietet ein großes Wohnzimmer mit Esszimmer, das auf zwei riesigen Terrassen von 70 m2 und 30 m2, mit Blick auf das Tal und das Bad der Raum des Lichts öffnet. Die Elternsuite, ein echter Kokon, profitiert vom direkten Zugang zu einem privaten Garten von 30 m2, perfekt zum Aufladen. Die Wohnung besteht aus 4 Schlafzimmern einschließlich eines gesicherten (im 3. Stock mit Aufzug, in einem gut gepflegten Gebäude, bietet es auch Parkplätze, Klimaanlage im Wohnzimmer und individuelle Gasheizung. Ein idealer Ort für Familien, die nach Komfort und Lebensqualität suchen, in der Nähe von Schulen, Jahivot und Geschäften der Nachbarschaft.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
