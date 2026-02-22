Wohnquartier Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
In einer ruhigen und grünen Umgebung von Ramat Sharet, entdecken Sie eine außergewöhnliche Duplex, wo Raum, Licht und Gelassenheit treffen.
Dieses 146 m2 große Anwesen bietet ein großes Wohnzimmer mit Esszimmer, das auf zwei riesigen Terrassen von 70 m2 und 30 m2, mit Blick auf das Tal und das Bad der Raum des Lichts öffnet. Die Elternsuite, ein echter Kokon, profitiert vom direkten Zugang zu einem privaten Garten von 30 m2, perfekt zum Aufladen.
Die Wohnung besteht aus 4 Schlafzimmern einschließlich eines gesicherten (im 3. Stock mit Aufzug, in einem gut gepflegten Gebäude, bietet es auch Parkplätze, Klimaanlage im Wohnzimmer und individuelle Gasheizung.
Ein idealer Ort für Familien, die nach Komfort und Lebensqualität suchen, in der Nähe von Schulen, Jahivot und Geschäften der Nachbarschaft.
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit
