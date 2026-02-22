  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
$1,21M
8
ID: 33432
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Moshe Sharet Straße, in der beliebtesten und ruhigen Gegend, zum exklusiven Verkauf Eine geräumige und schöne Wohnung von 66 m2! Renoviert und hell Frieden und Privatsphäre garantiert Lift Servieren halb Stockwerke 3. und 5. Stock - Wohnung im 3. Stock! Potenzial für ein Kondominiumprojekt

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Andere Komplexe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, auf der renommierten Dizengoff Straße, an der Kreuzung von Jabotinsky und Bazel Straßen, einer der beliebtesten Gegenden der Stadt, bekannt für ihre Cafés, Geschäfte und einzigartige Atmosphäre. Wohnung in einem kürzlich renovierten Gebäude im Rahmen de…
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Außergewöhnliche Wohnung in Mekor Haim, in der Nähe von Baka und Emek Refaim Das Hotel liegt am Fuße des Hamesila Parks, in einem neuen und gehobenen Boutique-Gebäude (mit eleganter Lobby, Shabbat Aufzug und Tiefgarage). Wohnung von 4 Zimmern von 93m2 plus Balkon von 9m2, wo jedes Detail so…
Aschkelon, Israel
von
$721,050
??????? Verkaufen – Renoviertes Haus in Neve Dkalim, Ashkelon Charmantes Haus auf einer Ebene 3 Zimmer, erweitert in 4 Zimmer, komplett renoviert????? ✅ Land von 220 m2 ✅ Strategisches Viertel: am Ausgang der Stadt und in der Nähe des neuen Stadtteils Ir Ayin ✅ Ruhige und familiäre Umgebung…
