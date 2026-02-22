  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Aschdod, Israel
$1,00M
9
ID: 33674
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Zum Verkauf – schöne 5-Zimmer-Wohnung in der Kineret Street in Ashdod (Nachbarschaft Youd Alef). Komplett neu renoviert, bietet es eine Fläche von 170 m2 mit zwei geräumigen Balkonen. Das Apartment ist klimatisiert und verfügt über einen eigenen Parkplatz und einen Keller. Das Hotel liegt im 3. Stock mit Aufzug, in einem luxuriösen Gebäude mit nur zwei Wohnungen pro Etage. In der Nähe aller Annehmlichkeiten kombiniert diese Wohnung Komfort, Platz und ideale Lage.

