Wohnquartier Spacieux

Jerusalem, Israel
$2,04M
20.02.26
$2,04M
09.07.25
$1,83M
4
ID: 26701
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Rehavia Nachbarschaft, zentrale Lage. 4 Zimmer 100 Quadratmeter, Wohnung mit viel Potenzial, sehr geräumig, 4 Richtungen, Balkon, Soucca und Parkplatz.

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
