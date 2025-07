Wohnquartier Charmant mini penthouse au nord de tel aviv

Dieses exquisite Mini-Penthouse befindet sich in der beliebten Gegend von Lamed Hahadasha nördlich von Tel Aviv, bietet eine außergewöhnliche Lebenserfahrung. Nur wenige Schritte vom Meer und der lebhaften Promenade Nord entfernt begrüßt Sie das Anwesen auch in unmittelbarer Nähe zu führenden Bildungseinrichtungen und einem Einkaufszentrum in der Nachbarschaft. Im 10. Stock eines zeitgenössischen 12-stöckigen Gebäudes genießen die Bewohner luxuriöse Annehmlichkeiten wie einen sorgfältig eingerichteten Außenbereich, eine elegante Lobby, ein modernes Fitnessstudio, ein stilvolles Wohnzimmer und ein Fahrradraum. Schlüsseldaten: Wohnfläche: 136 m2 Terrasse mit Meerblick : 24 m2 Ausrichtung: 3 Zimmer : 4 insgesamt, darunter eine Master-Suite mit Ankleideraum Badezimmer: 3 komplette Badezimmer plus ein zusätzliches WC Zimmer Mamad – im sicheren Raum Lagerung: 11 m2 mit 4 Meter hohen Decken Parkplatz: 3 Plätze Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.