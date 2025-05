Wohnquartier Un batiment eclectique au coeur de tel aviv

Dieses außergewöhnliche Anwesen befindet sich im Herzen von Tel Aviv, ist ein historisches und eklektisches Gebäude, das ursprünglich 1926 von Yehuda Magidovich, dem ersten Chefingenieur der Stadt und der Schlüsselfigur seines architektonischen Erbes entworfen wurde. Das als Teil der Weißen Stadt Tel Aviv anerkannte und zur Konservierung bestimmte Anwesen befindet sich ideal in einer gesuchten Straße nahe Rothschild Boulevard und bietet eine Nähe zu führenden Freizeit- und Geschäftszentren. Mit einer Fläche von 300 m2 umfasst es Baugenehmigungen für ca. 550 m2 Entwicklung, angepasst an eine private Residenz wie ein Stadthaus oder Wohnungsbau. Im Rahmen eines Konservierungs- und Erneuerungsprojekts wird die ursprüngliche 3-stöckige Struktur in ein 5-stöckiges Gebäude mit modernen Annehmlichkeiten wie Parkplatz, Aufzug, Keller und Dach umgewandelt, wobei die historische Integrität bewahrt wird.