Wohnquartier Penthouse incroyable de 5 pieces

Unglaublich 5-teiliges Penthouse! BZH Im Herzen der Innenstadt, in der Nähe von Annehmlichkeiten, Geschäften und Francophone Gemeinden! Gebäude moderner und prestigeträchtiger Laden von 6 Etagen. ✅ Sehr schöne Pentouse von ca. 140 m2, ✅ Soccah Terrasse von 110 m2, offener Blick Süd-West-Exposition, ✅ Sehr geräumige Elternsuite, ✅ 6. Stock, Shabbat Aufzug, ✅ Klimaanlage in jedem Zimmer, ✅ Zusätzliches Zimmer, das Sie im Büro oder im Abstellraum nutzen können. ✅ 2 überdachte Parkplätze, In der Nähe des Zentrums Lev Hadera und Geschäfte. Ein paar Minuten von den Chevet A'him, Beth'Habad und Kavod Hathora Gemeinden entfernt. In der Nähe von Schulen und Transport. Reputabler Qualitätshersteller. Die Fotos sprechen für sich selbst!