  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Wohnquartier Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Chadera, Israel
von
$843,315
20.02.26
$843,315
06.05.25
$786,520
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25854
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in einem Neubau, im Hadera Seaside Distrikt, in Givat Olga, Menahem Begin Street! Eigenschaften: - 5 Stücke von ca. 120 m2, - Zwei Terrassen! 14 und 6 m2, - Ein schöner Wohnraum mit schöner Verteilung, - Eine Elternsuite, - 3 Kinderzimmer (einschl. - 3 Toiletten, 2 Badezimmer, - Ja. Im zweiten Stock auf 8 - Aufzug, Klimaanlage, - Zwei Parkplätze! Neben dem renommierten Hotel Jacobs und seinem wunderbaren Spa, dem Strand, den Synagogen, ein paar Minuten vom Handelsdorf Moul Ha'Hof und in der Nähe des Bahnhofs und der Straßen. Unglaubliche Investitionen! Premium-Vermietung! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jerusalem, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Wohnviertel Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$783,750
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Alle anzeigen Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Aschdod, Israel
von
$2,51M
Unabhängige Villa zum Verkauf in Ashdod Auf einem Grundstück von 315m2, Villa von 265m2 Wohnfläche links auf einem Wohnzimmer und Küche im Erdgeschoss, die Schlafzimmer und Badezimmer auf dem Boden, sowie ein möbliertes Keller mit Blick auf einen Innenhof. Sehr schöne Außenanlagen vervollstä…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Dieses charmante und helle Apartment im europäischen Stil bietet eine komfortable Wohnumgebung in einer idealen Lage. Mit einer Fläche von 89 m2 befindet es sich im 3. und oberen Stock eines renovierten und gepflegten Gebäudes. Es umfasst drei sorgfältig gestaltete Zimmer: ein geräumiges Woh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Duplex Penthouse zu verkaufen in Ashdod : Großes Wohnzimmer und Küche mit Blick auf eine Terrasse von 18m2 mit Blick auf den Park, 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer und WC, auf dem Boden große Terrasse, Elternsuite mit Ankleideraum und Ein Keller und ein Parkplatz vervollständigen diese Immobilie
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen