  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ubud District
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Ubud District, Indonesien

Ubud
3
4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 45 m² in Ubud District, Indonesien
Gewerbefläche 45 m²
Ubud District, Indonesien
Fläche 45 m²
Kommerzielles Projekt! PRE-SALE VIP-Projekt 🚨Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage,…
$100,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Peaceful Tropical Retreat Surrounded by Ubud’s Rice Terraces and Village Charm in Ubud, Indonesien
Peaceful Tropical Retreat Surrounded by Ubud’s Rice Terraces and Village Charm
Ubud, Indonesien
Etagenzahl 1
Tucked away in the lush landscapes of Kenderan, Tegallalang, this enchanting retreat offers …
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities in Ubud, Indonesien
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonesien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 1
Set in the cultural heart of Bali, this 720 m² coworking and private office complex in Ubud …
$820,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Hotel in Ubud, Indonesien
Hotel
Ubud, Indonesien
Etagenzahl 2
An Exceptional Bali Real Estate Investment — Fully Renovated 26-Room Boutique Hotel in Ubud …
$6,00M
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
