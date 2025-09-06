Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ubud District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Ubud District, Indonesien

Ubud
51
16 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
In der üppigen Ruhe von Ubud gelegen, bietet dieses wunderschön gestaltete zweistöckige Apar…
$170,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Eine moderne, voll möblierte Wohnung im Herzen von Ubud, Balis kulturellem Zentrum. Preiswer…
$119,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 6
Ein First-of-Its-Kind Eco-Friendly 1Bed – Studio Apartment in Ubud – Invest in die Zukunft d…
$118,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
AdriastarAdriastar
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Dieses charmante Studio-Apartment befindet sich im ruhigen und kulturellen Herzen von Ubud u…
$77,300
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sayan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sayan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Stunning Leasehold 1-Schlafzimmer-Apartment in Ubud – Eine sichere Oase von Komfort, Conveni…
$150,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 6
Luxus-Medien Nachhaltigkeit: Eigenes modernes Leasehold 1-Bed Eco-Friendly Apartment in Ubud…
$159,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil mit einem zeitgenössischen Bali 1-Bett-Apartment für Serenity, …
$83,900
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Dieses gut gestaltete Studio-Apartment in einer der ruhigsten Ecken von Ubud bietet eine per…
$99,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
Eine seltene Investition in Bali’s Thriving Property Market – Elegantes 1-Bed Loft-Style Liv…
$137,700
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
Studio für Kinder 1-Bett-Apartment Leben im Herzen von Bali – Leasehold Opportunity with Uni…
$115,540
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 6
Bali Real Estate Neu definiert: Ein maßgeschneidertes 2-Schlafzimmer-Penthouse mit Serenity,…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Dieses stilvolle Apartment befindet sich im ruhigen und kulturellen Herzen von Ubud und biet…
$230,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
Charmantes 1-Bett-Apartment in Ubud mit üppiger Grün- und Deckenansicht – perfekt für Invest…
$115,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Diese komplett eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung, 2-Badezimmer-Einheit bietet Platz und Komfort…
$184,800
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Dieses voll möblierte 1-Zimmer-Apartment mit 1 Schlafzimmer, 1 Bad mit einem ruhigen Rückzug…
$104,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Exklusive Ubud Retreat: möblierte 1-Zimmer-Wohnung mit InvestitionsmöglichkeitPreis in USD 8…
$89,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English

Eigenschaftstypen in Ubud District

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Ubud District, Indonesien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen