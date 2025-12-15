Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Sumbawa Barat
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Sumbawa Barat, Indonesien

häuser
7
7 immobilienobjekte total found
Villa in Sumbawa Barat, Indonesien
Villa
Sumbawa Barat, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Willkommen in unseren traditionellen Stil Villen auf der Insel Sumbawa. Villen, die auf dem …
$64,990
Eine Anfrage stellen
Villa in Sumbawa Barat, Indonesien
Villa
Sumbawa Barat, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Willkommen in unseren traditionellen Stil Villen auf der Insel Sumbawa. Villen, die auf dem …
$129,990
Eine Anfrage stellen
Villa in Sumbawa Barat, Indonesien
Villa
Sumbawa Barat, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Willkommen in unseren traditionellen Stil Villen auf der Insel Sumbawa. Villen, die auf dem …
$189,990
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Villa in Sumbawa Barat, Indonesien
Villa
Sumbawa Barat, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Willkommen in unseren traditionellen Stil Villen auf der Insel Sumbawa. Villen, die auf dem …
$99,990
Eine Anfrage stellen
Villa in Sumbawa Barat, Indonesien
Villa
Sumbawa Barat, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Willkommen in unseren traditionellen Stil Villen auf der Insel Sumbawa. Villen, die auf dem …
$64,990
Eine Anfrage stellen
Villa in Sumbawa Barat, Indonesien
Villa
Sumbawa Barat, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Willkommen in unseren traditionellen Stil Villen auf der Insel Sumbawa. Villen, die auf dem …
$99,990
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa in Sumbawa Barat, Indonesien
Villa
Sumbawa Barat, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Willkommen in unseren traditionellen Stil Villen auf der Insel Sumbawa. Villen, die auf dem …
$129,990
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Sumbawa Barat, Indonesien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen