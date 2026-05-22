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Wohnimmobilien in Nusa Penida, Indonesien

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5 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Sakti, Indonesien
Villa 2 zimmer
Sakti, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 155 m²
Moderne 2-Zimmer-Villa zum Verkauf in Nusa Penida, Bali. Das Hotel liegt in einem Premium-Ko…
$489,000
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Villa 2 zimmer in Sakti, Indonesien
Villa 2 zimmer
Sakti, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 155 m²
Moderne 2-Zimmer-Villa in einem Premium-Komplex auf Nusa Penida, Bali. Das Anwesen bietet 15…
$465,000
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Villa 2 zimmer in Sakti, Indonesien
Villa 2 zimmer
Sakti, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 155 m²
Moderne 2-Zimmer-Villa zum Verkauf in Nusa Penida, Bali. Das Hotel liegt in einem Premium-Ko…
$459,000
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Villa 2 zimmer in Sakti, Indonesien
Villa 2 zimmer
Sakti, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 155 m²
Moderne 2-Zimmer-Villa in einem Premium-Komplex auf Nusa Penida, Bali. Das Anwesen bietet 15…
$439,000
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Villa 2 zimmer in Sakti, Indonesien
Villa 2 zimmer
Sakti, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 155 m²
Moderne 2-Zimmer-Villa in Nusa Penida, Bali, befindet sich in einem Premium-Komplex mit 21 V…
$435,000
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