  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. North Kuta
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in North Kuta, Indonesien

Canggu
3
5 immobilienobjekte total found
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units in Canggu, Indonesien
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units
Canggu, Indonesien
Zimmer 30
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 3/4
📍 UNIQUE LOCATION – LAST AVAILABLE PLOT AT BATU BOLONG BEACH✔Das letzte Projekt in Canggus p…
$6,30M
Hotel 45 m² in Canggu, Indonesien
Hotel 45 m²
Canggu, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Price starts from; 43,000 USD Welcome to the ELLE Resort & Beach Club, a 5-star beachfront d…
$43,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡 in Kerobokan Kelod, Indonesien
Exclusive Investment Opportunity – Boutique Villa Complex in Bali 🌴🏡
Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren einen Komplex von 10 privaten Ein-Zimmer-Villen in einem der begehrtesten O…
$2,70M
Modern Tropical Living Complex in Umalas – A Secure Retreat with Timeless Design in Kerobokan Kelod, Indonesien
Modern Tropical Living Complex in Umalas – A Secure Retreat with Timeless Design
Kerobokan Kelod, Indonesien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 2
Nestled in Umalas, one of Bali’s most balanced and desirable areas between Seminyak and Bera…
$1,99M
