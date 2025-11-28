Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Canggu, Indonesien

gewerbeimmobilien
8
3 immobilienobjekte total found
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units in Canggu, Indonesien
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units
Canggu, Indonesien
Zimmer 30
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 3/4
📍 UNIQUE LOCATION – LAST AVAILABLE PLOT AT BATU BOLONG BEACH✔Das letzte Projekt in Canggus p…
$6,30M
Hotel 45 m² in Canggu, Indonesien
Hotel 45 m²
Canggu, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Price starts from; 43,000 USD Welcome to the ELLE Resort & Beach Club, a 5-star beachfront d…
$43,000
