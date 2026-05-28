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Stadthäuser in Mengwi, Indonesien

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Reihenhaus 2 zimmer in Pererenan, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
Modernes Stadthaus in der Pererener Gegend!Pererenan Gate von White Development Bali ist ein…
$150,000
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