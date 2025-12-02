Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Garage

Duplexes mit Garage in Kuta Selatan, Indonesien

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Pecatu, Indonesien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Stylish Ocean View Villa with Rooftop and BBQ Area in Uluwatu Hills Price at IDR 6,900,000,…
$416,056
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kuta Selatan, Indonesien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen