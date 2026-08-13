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Villen in Kerobokan, Indonesien

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28 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 2 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Fertige Villa für komfortables Wohnen und Mietgeschäft in Bali!Gemütliche Villa in Kerobokan…
$245,000
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Villa 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Fertige Villa mit 3 Schlafzimmern für Wohn- und Mietgeschäft in Bali!Moderne Villa in Kerobo…
$300,000
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Villa in Kerobokan, Indonesien
Villa
Kerobokan, Indonesien
$279,000
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Kerobokan, Indonesien
Villa
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der etablierten Wohngegend von Kerobokan, in der Nähe von Geschäften und Restaurants, bef…
$122,000
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Villa 4 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 4 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa zum Verkauf in Kerabokan, Bali!Einzigartiges Angebot: geräumige 3-Zimmer-Villa…
$425,000
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Villa in Kerobokan Kaja, Indonesien
Villa
Kerobokan Kaja, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Erleben Sie modernes minimalistisches Wohnen mit dieser brandneuen 4-Zimmer-Villa in einer r…
$237,900
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Villa 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Moderne Villa mit 2 Schlafzimmern und geräumiger Terrasse mit Blick auf Reisfelder (Bali)Cas…
$179,000
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Villa in Kerobokan, Indonesien
Villa
Kerobokan, Indonesien
$140,336
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Villa in Kerobokan, Indonesien
Villa
Kerobokan, Indonesien
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Villa in Kerobokan, Indonesien
Villa
Kerobokan, Indonesien
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Villa 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Gemütliche Villa mit 2 Schlafzimmern und einer Terrasse mit Blick auf Reisfelder (Bali)!Casa…
$165,000
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Kerobokan, Indonesien
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Kerobokan, Indonesien
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Villa in Kerobokan, Indonesien
Villa
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Diese brandneue Villa mit 1 Schlafzimmer bietet einen modernen marokkanischen Stil, einen fu…
$128,100
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Villa 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Möglichkeit, in eine voll möblierte Premium-Villa in Bali mit hohem Mietei…
$492,757
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Villa 5 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 5 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 479 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Möglichkeit, in eine Premium-Villa in Bali mit hohem Mieteinkommenspotenzi…
$1,03M
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Villa
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
In Kerobokan, mit einfachem Zugang zu Seminyak und Denpasar, heiratet diese Drei-Zimmer-ensu…
$222,650
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Villa
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 710 m²
Im Herzen von Umalas gelegen, ist diese kompakte, aber schön gestaltete 1-Zimmer-Villa Teil …
$119,560
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Villa 2 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 2 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Fertige Villa mit einem tropischen Garten im Umalas Bereich!Villa Bebop ist eine stilvolle 2…
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Villa 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Premium-Villa in Bali mit hohem Mieteinkommen zu inve…
$591,613
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Diese brandneue Villa mit 1 Schlafzimmer bietet einen modernen mediterranen Stil, einen funk…
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Villa
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
Projekt für den persönlichen Wohnsitz oder für rentable Investitionen.Grundstücksmiete für 2…
$290,000
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Villa 4 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Villa Hacienda ist Ihr schlüsselfertiges Zuhause und Geschäft in Bali!Wir haben alle Baugene…
$470,000
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Villa 4 zimmer in Kerobokan, Indonesien
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Zimmer 4
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Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
Drei-Zimmer-Villa SANTANI VILLA 2 in Changu, wo modernen Komfort trifft Balinese Geschmack!M…
$370,000
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