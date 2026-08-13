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Wohnimmobilien in Kerobokan, Indonesien

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105 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 2 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Fertige Villa für komfortables Wohnen und Mietgeschäft in Bali!Gemütliche Villa in Kerobokan…
$245,000
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Villa 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Fertige Villa mit 3 Schlafzimmern für Wohn- und Mietgeschäft in Bali!Moderne Villa in Kerobo…
$300,000
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Villa in Kerobokan, Indonesien
Villa
Kerobokan, Indonesien
$279,000
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 5 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 356 m²
Diese Villa mit fünf Schlafzimmern befindet sich über einen dreistöckigen, zeitgenössischen …
$650,000
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Villa in Kerobokan, Indonesien
Villa
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der etablierten Wohngegend von Kerobokan, in der Nähe von Geschäften und Restaurants, bef…
$122,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Diese komplett umschlossene Villa mit 216 m2 Grundstück mit einem 140 m2 großen Grundstück f…
$210,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Diese 2025 gebaute mediterrane Villa trifft auf den süßen Platz zwischen Investitionen auf d…
$195,000
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Wohnung in Kerobokan, Indonesien
Wohnung
Kerobokan, Indonesien
Acht private Pool-Villen innerhalb einer einzigen Verbindung in Umalas, einer der etablierte…
$210,000
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Villa 4 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 4 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa zum Verkauf in Kerabokan, Bali!Einzigartiges Angebot: geräumige 3-Zimmer-Villa…
$425,000
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Villa in Kerobokan Kaja, Indonesien
Villa
Kerobokan Kaja, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Erleben Sie modernes minimalistisches Wohnen mit dieser brandneuen 4-Zimmer-Villa in einer r…
$237,900
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 419 m²
Diese komplett eingerichtete Villa auf 545 Quadratmetern Wohnfläche bietet eine großzügige 4…
$825,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 208 m²
Eines von nur zwei Villen in dieser intimen Sammlung, diese 4-Zimmer-Eigenschaft befindet si…
$495,000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Auf 301 qm Land in Kuta Utara, bietet diese vollständig umschlossene Villa den privaten, nac…
$300,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Diese komplett umschlossene Villa mit 216 m2 Grundstück mit einem 140 m2 großen Grundstück f…
$210,000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Diese 2024 gebaute Villa gleicht freistehende Oberflächen mit einer intelligenten 21-jährige…
$349,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Diese 2025 gebaute mediterrane Villa trifft auf den süßen Platz zwischen Investitionen auf d…
$195,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 99 m²
Eine Boutique-Kollektion von nur vier Villen, die im Herzen von Seminyak Gestalt annehmen, l…
$285,000
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Villa 3 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Moderne Villa mit 2 Schlafzimmern und geräumiger Terrasse mit Blick auf Reisfelder (Bali)Cas…
$179,000
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 419 m²
Diese komplett eingerichtete Villa auf 509 Quadratmetern Grundstück bietet eine großzügige 4…
$825,000
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Villa in Kerobokan, Indonesien
Villa
Kerobokan, Indonesien
$140,336
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 201 m²
Diese moderne Villa, die im Jahr 2020 erbaut wurde, trifft auf die seltene Balance zwischen …
$328,000
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Wohnung 2 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/2
Ferienwohnungen im Herzen von Changu bei Berawa Beach!Canggu Secrets ist ein modernes Projek…
$189,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 231 m²
In einer Boutique-Villa-Kollektion auf einer Pink Zone (Pariwisata) Landtitel in Seminyak pr…
$515,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kerobokan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Diese 2023 gebaute moderne Villa Zecken die Kisten für savvy Investoren jagen direkt nach ob…
$155,000
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Villa in Kerobokan, Indonesien
Villa
Kerobokan, Indonesien
$164,296
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kerobokan, Indonesien
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Diese komplett umschlossene Villa mit 229 m2 Grundstück mit einem 140 m2 großen Bau ist als …
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Fläche 231 m²
In einer Boutique-Villa-Kollektion auf einer Pink Zone (Pariwisata) Landtitel in Seminyak pr…
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Schlafräume 6
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Fläche 419 m²
Diese komplett eingerichtete Villa auf 545 Quadratmetern Wohnfläche bietet eine großzügige 4…
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 172 m²
Diese 2024 gebaute Villa trifft auf den süßen Fleck zwischen Canggu und Seminyak und liefert…
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