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Wohnungen in West Denpasar, Indonesien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Pemecutan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Pemecutan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/2
Elite Wohnungen in der Nähe des Ozeans.Investitionsmöglichkeit: Rückzahlungszeitraum von 5-6…
$119,000
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Wohnung 2 zimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Design-Komplex mit 8 Apartments und 4 Gewerbeeinheiten. Ein schlüsselfertiger, renditesta…
$99,000
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Immobilienangaben in West Denpasar, Indonesien

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