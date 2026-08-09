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Wohnimmobilien in West Denpasar, Indonesien

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17 immobilienobjekte total found
Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Wachen Sie auf, um die Aussicht auf das Meer zu genießen und beenden Sie Ihre Tage mit Balis…
$154,350
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Villa in Denpasar, Indonesien
Villa
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Mit 5.000 qm in einem der am besten zugänglichen Wohngebiete von Kerobokan erreicht dieser g…
$236,680
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Diese mediterrane inspirierte Villa in Balangan verbindet Raffinesse mit Alltagskomfort. Mit…
$194,250
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Denpasar, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Design-Komplex mit 8 Apartments und 4 Gewerbeeinheiten. Ein schlüsselfertiger, renditesta…
$99,000
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Villa 2 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 2 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Fertighaus mit 2 Schlafzimmern im Kerobokan Bereich!Spring Villa ist eine moderne zweistöcki…
$104,000
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Diese charmante 2-Zimmer-Villa in Nyang Nyang verbindet modernen Komfort mit einem üppigen t…
$204,750
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Eine moderne 3-Zimmer-Villa in Uluwatu für tropisches Wohnen und Remote-Arbeit. Dieses schön…
$252,000
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Eine moderne 2-Zimmer-Villa befindet sich nur wenige Minuten von Nyang Nyangs berühmten Klip…
$186,375
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Wohnung 1 zimmer in Pemecutan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Pemecutan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/2
Elite Wohnungen in der Nähe des Ozeans.Investitionsmöglichkeit: Rückzahlungszeitraum von 5-6…
$119,000
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Haus 4 Schlafzimmer in Denpasar, Indonesien
Haus 4 Schlafzimmer
Denpasar, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 353 m²
Standort / Entfernungen:10 Minuten bis Level 21 Mall5 Minuten zu State Senior High School 4 …
$230,100
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Eine stilvolle, moderne Villa für entspanntes Wohn- und Arbeitsleben. Mit zwei Schlafzimmern…
$210,000
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Dieses Apartment mit 1 Schlafzimmer bietet Komfort, Ruhe und konsistentes Mieteinkommen. Nac…
$147,000
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Leben Sie den Berawa-Traum in diesem schicken 1-Zimmer-Loft, der Balis entspannten Luxus ver…
$143,850
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Villa 4 zimmer in Denpasar, Indonesien
Villa 4 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Villa in der besten Gegend am Meer.Für Leben und Investitionen!Jede Villa …
$180,000
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Diese minimalistische 2-Zimmer-Villa in Uluwatu bietet moderne Einfachheit und Alltagskomfor…
$199,500
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Entfliehen Sie dieser gemütlichen mediterranen Villa in Ungasan, wo modernen Komfort auf den…
$175,350
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Villa in Pemecutan, Indonesien
Villa
Pemecutan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Die Villa Taman liegt im ruhigen Herzen von Kedungu und vereint tropische Ruhe und modernen …
$206,850
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