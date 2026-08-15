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Wohnimmobilien in Candidasa, Indonesien

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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Candidasa, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Candidasa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Wir eröffnen eine einzigartige Gelegenheit, in Premium-Immobilien auf der ersten Linie des O…
$236,000
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Villa 3 zimmer in Candidasa, Indonesien
Villa 3 zimmer
Candidasa, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Der Wohnkomplex wird durch das Konzept von „live, work, rest“ realisiert und hat eine Gesamt…
$808,500
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Villa 5 zimmer in Candidasa, Indonesien
Villa 5 zimmer
Candidasa, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 1
Infinity ist ein Komplex von 250 Villen an der Meeresküste. Das Gebiet des Komplexes ist 15 …
$1,90M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 2 zimmer in Candidasa, Indonesien
Villa 2 zimmer
Candidasa, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Der Wohnkomplex wird durch das Konzept von „live, work, rest“ realisiert und hat eine Gesamt…
$225,000
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Villa 1 zimmer in Candidasa, Indonesien
Villa 1 zimmer
Candidasa, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
Der Wohnkomplex wird durch das Konzept von „live, work, rest“ realisiert und hat eine Gesamt…
$150,000
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Villa 2 zimmer in Candidasa, Indonesien
Villa 2 zimmer
Candidasa, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Der Wohnkomplex wird durch das Konzept von „live, work, rest“ realisiert und hat eine Gesamt…
$225,000
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TekceTekce
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