Nusa Dua, Indonesien

von €236,609

Renommierte Serviced Apartments direkt am atemberaubenden Strand von Nusa Dua. Jedes Gebäude bietet einen atemberaubenden Meerblick und bietet den Bewohnern ein unvergessliches Wohnerlebnis. Der Komplex bietet eine breite Palette erstklassiger Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes Fitnessstudio für Fitnessbegeisterte, einen gemeinsamen Arbeitsbereich, einen Miniclub für Familien mit Kindern und einen Infinity-Pool am Meer. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Standardmöbelpaket - ab $ 19.600 Haushaltsgeräte Modena Sanitär Toto Alles mattschwarz Kühlschrank LG Smart TV 50 Zoll DAIKIN Klimaanlagen (2 Stück) Standardbett und Matratze Standard Bettwäsche Standardbeleuchtung Premium-Möbelpaket - ab $ 26.140 MIELE Induktionskochfeld mit Extraktor und Mikrowelle KOHLER Sanitärartikel und Terrazzowaschbecken LG Doppeltürkühlschrank mit Eiswasserspender Wein- und Glashalter Smart TV DAIKIN Klimaanlagen (2 Stück) Intelligente Vorhänge und Beleuchtung Bardi Smart Home HEVEYA Bio-Latexmatratze Infrastruktur 5 Minuten zum Club Med Bali 7 Minuten zur Bali Mandara Toll Road 10 Minuten zum Bali National Golf Club 20 Minuten zum internationalen Flughafen Ngurah Rai 15 Minuten von den besten 5-Sterne-Hotels wie The St. Regis Bali Resort, Grand Hyatt, The Hilton, The Apurva Kempinski und The Ritz-Carlton Bali. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Nusa Dua ist ein weltberühmtes Strandziel im südlichen Teil von Bali. Die Gegend bietet kilometerlange unberührte weiße Sandstrände, kristallklares Wasser und viele Wassersportarten. Nusa Dua ist auch dafür bekannt, dass es viele Top-5-Sterne-Resorts großer internationaler Ketten gibt. Diese Gegend ist ideal für diejenigen, die ein ruhiges und komfortables Leben, das Meer und die Strände suchen, Blick auf atemberaubende Sonnenaufgänge und all dies in unmittelbarer Nähe zu den besten Sehenswürdigkeiten und Infrastruktureinrichtungen (Restaurants, Sportvereine, Einkaufszentren usw.).