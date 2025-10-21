Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Badung
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Terrasse

Studio-Wohnungen mit Terrasse in Badung, Indonesien

Kuta Selatan
11
Canggu
6
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Tibubeneng, Indonesien
Studio 1 zimmer
Tibubeneng, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/4
Moderne Wohnungen mit Balkonen, reichlich natürliches Licht und hochwertige Verarbeitung. Da…
$165,000
Immobilienangaben in Badung, Indonesien

