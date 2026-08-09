Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Aceh
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Aceh, Indonesien

;
Bukit
17
17 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 3 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Stunning Villa next to Melasti Beach Luxury residences near Melasti Beach, in Bukit. A compl…
$479,759
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 3 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
The villa complex is 500 meters from the ocean. Ocean view from each villa. Location of the …
$300,173
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Bukit, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/3
Studio apartment, 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The apartments (c…
$94,033
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 3 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 3 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
The villa complex is 500 meters from the ocean. Ocean view from each villa. Location of the …
$297,451
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 8 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 515 m²
Etagenzahl 3
Private, detached LUXURY villa within walking distance to the famous Padang Beach. 515 sq.m.…
$1,72M
Eine Anfrage stellen
Villa in Simpang Tiga Redelong, Indonesien
Villa
Simpang Tiga Redelong, Indonesien
Vorschlag für Investoren🚨Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkeit und P…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa 4 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 4 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
Etagenzahl 1
Unique conceptual designed villa behind historical world-famous statue GWK. Land lease agre…
$470,164
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Bukit, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Etagenzahl 4
Investment apartments in a complex 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. T…
$105,547
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 3 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Elegant villas 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located …
$280,660
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 5 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Etagenzahl 2
4b villa complex with direct ocean view Launch of a new unique project - a complex of 6 vill…
$497,031
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 4 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
The fortress city, located on a cliff, is a 7-minute drive to the best beach of Bali - Melas…
$705,247
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 5 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 142 m²
Etagenzahl 1
2 villas in 4.5 a land Ocen view villa on big land plot. One-storey villa of 142.2 m2 with a…
$334,349
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Bukit, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Etagenzahl 2
The first family complex on Bali in Badung. 90% of properties have ocean views Classic townh…
$172,713
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 2 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Elegant villa 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located i…
$266,267
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 2 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Elegant villa 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located i…
$273,175
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 3 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 2
A complex of designer villas in Mid-Century style with panoramic glazing next to the GWK sta…
$129,535
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Bukit, Indonesien
Villa 3 zimmer
Bukit, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Elegant villa 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The villa is located i…
$266,267
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Aceh

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Aceh, Indonesien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen