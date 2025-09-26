Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Lasithi
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Schwimmbad

Stadthäuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Lasithi, Griechenland

Provinz Agios Nikolaos
33
Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Provinz Ierapetra
8
Ierapetra Municipal Unit
8
Zeig mehr
Stadthaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 6 zimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 140 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$421,359
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk -2/4
🌟 Exquisite 4-Level Maisonette mit privatem Pool & Panorama Sehenswürdigkeiten in North-West…
$642,572
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 11 zimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus 11 zimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk -1/2
Verkauf Maisonette von 400 qm in Kreta. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Reihenhaus 3 zimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$412,148
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Lasithi, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen