  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ioannina
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

2 Zimmer
3
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Konitsa, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Konitsa, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Anatoli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Anatoli, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
