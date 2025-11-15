Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ioannina
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

2 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Anatoli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Anatoli, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen