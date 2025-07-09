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SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI

Batumi, Georgien
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Letzte Aktualisierung: 07.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Über den Komplex

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Batumi, Georgien | Primorsky-Damm | Kengo Kuma & Associates | Seidenentwicklung | Lieferung des ersten Turms - 2029

In Batumi entsteht ein neues architektonisches Wahrzeichen und Resort - Silk Towers, ein multifunktionaler Komplex an der Kreuzung der berühmten Strandpromenade und des historischen Old Batumi.

Das Projekt wurde von dem international anerkannten Architekturbüro Kengo Kuma & Associates ins Leben gerufen und von Silk Development umgesetzt. Das Konzept kombiniert Wohnresidenzen, Hotelinfrastruktur, Handel, Unterhaltung, Wellness und einen Yacht-Lifestyle und schafft ein vollwertiges "City-in-City" -Format.

Silk Towers befindet sich in einem der letzten zugänglichen Küstengebiete von Batumi - an einem Ort, an dem der urbane Rhythmus auf das Meer, die historische Architektur und die neue touristische Infrastruktur trifft.

Architektur, die ein neues Bild von Batumi prägt

Der Komplex besteht aus drei Hochhäusern. Derzeit ist der Verkauf im ersten Turm geöffnet - einem 42-stöckigen Gebäude mit Panoramablick auf das Schwarze Meer und die Stadt.

Das architektonische Konzept wurde von Kengo Kuma & Associates entwickelt, einem der berühmtesten japanischen Architekturbüros, dessen Werke sich durch eine organische Kombination aus moderner Architektur, natürlicher Umgebung und charakteristischer visueller Leichtigkeit auszeichnen.

Silk Towers ist nicht nur als Wohnkomplex konzipiert, sondern als unabhängiges städtisches Ökosystem, in dem Wohnraum, Hoteldienstleistungen, Unterhaltung, Sport, Restaurants und kommerzielle Infrastruktur in einem einzigen Raum untergebracht sind.

Alles für Leben, Ruhe und Business

Silk Towers verfügt über eine große Premium-Infrastruktur.

Ein separates 9-stöckiges Gebäude beherbergt wichtige öffentliche und kommerzielle Funktionen des Komplexes:

  • das größte Casino in der Region;

  • Hotel;

  • eine Einkaufsgalerie;

  • SPA und Wellness-Infrastruktur;

  • Restaurants und Cafés;

  • Wirtschaftsräume und andere Einrichtungen der Premiumklasse.

Für Bewohner und Gäste des Komplexes sind vorgesehen:

Pools sind offen und abgedeckt Bereiche für die Erholung zu jeder Zeit des Jahres.

SPA und Wellness-Center ist ein Raum für Erholung, Sport und Gesundheit.

Restaurants und Cafés sind eine vielfältige gastronomische Infrastruktur direkt innerhalb des Komplexes.

Sportinfrastruktur - Padelplätze und ein Feld für Mini-Fußball.

Der Marina Yacht Club ist ein wichtiger Teil der neuen maritimen Infrastruktur von Batumi und schafft einen zusätzlichen Wert für Eigentümer und Besucher.

Wanderinfrastruktur – Fahrradwege und bequeme Wandergalerien.

Kinderspielplatz ist ein Raum für Familienurlaub.

Parken ist ein dreistöckiger Parkplatz, der für die Größe des Komplexes konzipiert wurde.

20.000 m2 neuer Stadtraum

Eines der Elemente der ersten Entwicklungsstufe des Territoriums war ein neuer Stadtpark mit einer Fläche von etwa 20.000 m2.

In Kombination mit der Strandpromenade, dem Yachtclub und der zukünftigen Infrastruktur der Silk Towers schafft dies eine neue urbane Umgebung rund um das Projekt, die sich auf Wandern, Erholung und einen Resort-Lifestyle konzentriert.

Wohnung

Der erste Turm zeigt:

  • Studios;

  • 2-Zimmer-Wohnungen;

  • 3-Zimmer-Wohnung.

Die Wohnungen sind schlüsselfertig - mit fertigen Oberflächen und Ausrüstung, außer für Polstermöbel.

Daher richtet sich die Anlage sowohl an Eigentümer, die planen, die Immobilie für den persönlichen Aufenthalt und die Erholung zu nutzen, als auch an Investoren, die Batumi als internationales Reiseziel betrachten.

Service auf Hotelebene

Der Komplex wird von der eigenen Managementgesellschaft von Silk Hospitality verwaltet.

Dies ermöglicht es Ihnen, Wohnimmobilien in ein einziges professionelles Servicesystem des Komplexes zu integrieren und einen hohen Servicestandard aufrechtzuerhalten.

Der erste Turm bietet 19 Aufzüge und bietet einen komfortablen Betrieb des 42-stöckigen Gebäudes.

Warum Seidentürme?

Silk Towers kombiniert mehrere Faktoren, die traditionell den Wert von Premium-Immobilien bestimmen:

Erste Küstenlinie.
Das Anwesen befindet sich direkt am Meer und der Strandpromenade.

Zentrale Lage.
Der Komplex befindet sich an der Kreuzung des Ufers und des alten Batumi und verbindet den Zugang zum historischen Zentrum mit der modernen Infrastruktur des Resorts.

Architektur auf internationaler Ebene.
Das Projekt wurde von Kengo Kuma & Associates erstellt.

Massive Infrastruktur.
Vom casino und hotel bis zum spa, restaurants, schwimmbäder, sport, handel und yachtclub.

Eigene Verwaltungsgesellschaft.
Silk Hospitality bietet einen professionellen Betrieb des Komplexes.

Das City-in-the-City-Format.
Die Bewohner haben Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen, ohne das Projekt zu verlassen.

Begrenzte Ressource von Küstenland.
Das Projekt wird auf einem der letzten verfügbaren Gebiete der ersten Küste von Batumi umgesetzt, was im Hinblick auf den langfristigen Wert der Immobilie besonders wichtig ist.

Immobilien im Zentrum des neuen Batumi

Silk Towers ist ein Projekt für diejenigen, die Immobilien nicht nur als Quadratmeter betrachten, sondern auch als Teil eines internationalen Lebensstils und eines langfristigen Anlagevermögens.

Das Meer, die Architektur von Kengo Kuma, Hotelservice, Yachtcluster, Restaurants, Einkaufsgalerie, Wellness und Unterhaltung bilden ein vollwertiges Resort-Ökosystem rund um die Residenzen.

Der erste Silk Tower steht nun zum Verkauf. Die Fertigstellung des ersten Turms ist für 2029 geplant.

In Silk Towers nimmt Batumi eine neue Dimension an.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    42

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 27.9 – 58.0
Preis pro m², USD 3,654 – 4,334
Wohnungspreis, USD 101,983 – 251,343
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 72.3
Preis pro m², USD 2,821
Wohnungspreis, USD 203,971

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Batumi, Georgien
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