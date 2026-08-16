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Wohnimmobilien in Hochsavoyen, Frankreich

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Annecy
400
Thonon les Bains
173
Bonneville
74
Passy
63
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647 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Rumilly, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rumilly, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 85 m²
| Ferienwohnungen
$344,701
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$385,755
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 2
| Ferienwohnungen
$298,727
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Nehmen Sie an der Schaffung von Wohnungen im Zentrum von Annecy. Dies ist ein außergewöhnlic…
$355,545
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$540,289
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 114 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$1,32M
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$397,838
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$551,908
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Nehmen Sie an der Schaffung von Wohnungen im Zentrum von Annecy. Dies ist ein außergewöhnlic…
$375,297
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Schloss 6 Schlafzimmer in Rue des Bolliets, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Rue des Bolliets, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 900 m²
Außergewöhnliche Burg des XIII. Jahrhunderts in Savoyen - nahe der Grenze der SchweizDas Sch…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sciez, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sciez, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$237,693
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Thonon les Bains, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Thonon les Bains, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 84 m²
Stockwerk 6
Entdecken Sie an den Toren des Stadtteils Consis in Tonon-les-Bains unsere neue Wohnfläche i…
$522,279
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Thonon les Bains, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thonon les Bains, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$281,183
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$427,467
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$426,421
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 3
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$319,526
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sciez, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sciez, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$246,566
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 88 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$494,742
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$726,659
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$589,089
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$504,967
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$292,569
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sciez, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sciez, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$280,835
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 122 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$1,28M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 84 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$564,689
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
| Ferienwohnungen
$370,650
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$269,563
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thonon les Bains, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thonon les Bains, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$379,945
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sciez, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sciez, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$238,725
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sciez, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sciez, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$234,457
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