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Niederlassungserlaubnis in Frankreich

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Über das Einwanderungsprogramm

French Tech Founder Talent Visa ist ein Programm für Unternehmer, Experten und Fachleute mit starker Berufserfahrung, die planen, ein innovatives Projekt in Frankreich zu schaffen und zu entwickeln.

Das Programm ist in der Kategorie Passeport Talent / Carte Talent und ermöglicht es Ihnen, eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu vier Jahre für den Hauptantragsteller und seine Familienmitglieder zu erhalten.

Die Hauptbedingung ist die Existenz eines innovativen Wirtschaftsprojekts, das in Frankreich durchgeführt wird und zuvor von einem französischen Staat oder einer autorisierten öffentlichen Stelle anerkannt wird.

EU Unlockr ist seit 2021 auf die Begleitung von Bewerbern für französische Einwanderungsprogramme spezialisiert. Das Unternehmen hilft, das berufliche Profil des Antragstellers zu beurteilen, das Projekt zu entwickeln und anzupassen, Dokumente vorzubereiten, die notwendige Anerkennung zu erhalten und sich dem Verfahren zur Ausstellung eines Visums und einer Aufenthaltserlaubniskarte zu unterziehen.

Die Kosten beinhalten eine umfassende Unterstützung des Programms. Der Kauf von Immobilien und eine feste Investition von 300.000 € für diese Kategorie von Aufenthaltstiteln sind nicht erforderlich.

Vorteile
Erhaltsfrist
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von 5 monate
Kosten
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Dauer
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48 monate
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