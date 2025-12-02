Niederlassungserlaubnis in Frankreich

Über das Einwanderungsprogramm

Willkommen bei EU Unlockr

Seit 2021 ist EU Unlockr ein anerkannter Experte, begleitet von Familien und Unternehmern.

Investoren suchen einen sicheren und transparenten Weg, um eine Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich zu erhalten.

Wir sind ein Unternehmen, das sich ganz auf Frankreich spezialisiert hat, mit dem Erfolg unserer Programme.

92%.

Unsere Lösungen sind schlüsselfertiger Service, volle Transparenz und individueller Ansatz.

Jeder Kunde. Unabhängig von Ihrem Ziel:

Dieses Programm ist für Unternehmer konzipiert, die ihr eigenes Geschäft in Frankreich beginnen wollen.

Es bietet eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung (bis zu 4 Jahre) und einen klaren Weg, um Französisch zu erhalten.

Bürgerschaft in 5 Jahren. EU Unlockr bietet volle Unterstützung - von der Entwicklung einer Geschäftsidee

und Geschäftsplan vor der Firmenregistrierung und Kontoeröffnung.

Hauptvorteile

Zugang zur freien Bildung.

Zugang zu Gesundheits-, Bank- und Sozialleistungen.

Einfaches Verfahren zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis.

Sie können für die französische Staatsbürgerschaft in 5 Jahren beantragen.

Turnkey Service: Firmenregistrierung, Eröffnung professioneller und persönlicher Bankkonten.

Das Hauptbüro der EU Unlockr befindet sich in Paris, und einige Spezialisten sind in Russland.

Es bietet bequeme und verständliche Unterstützung für lokale Kunden. Unsere mehrsprachige

Das Team begleitet Sie in jeder Phase – von der ersten Beratung bis zur erfolgreichen Umsiedlung.