Niederlassungserlaubnis in Frankreich

Über das Einwanderungsprogramm

Willkommen bei EU Unlockr

Seit 2021 ist EU Unlockr ein anerkannter Experte, begleitet von Familien und Unternehmern.

Investoren suchen einen sicheren und transparenten Weg, um eine Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich zu erhalten.

Wir sind ein Unternehmen, das sich ganz auf Frankreich spezialisiert hat, mit dem Erfolg unserer Programme.

92%.

Unsere Lösungen sind schlüsselfertiger Service, volle Transparenz und individueller Ansatz.

Jeder Kunde. Unabhängig von Ihrem Ziel:

French Tech Gründer Talent Visa - das perfekte Programm für Unternehmer und Fachkräfte

Spezialisten (Ingenieure, IT-Spezialisten, Finanziers, etc.) planen, eine innovative

Projekt in Frankreich. Wenn Sie kein eigenes Projekt haben, wird unser Team für Sie ausgewählt und entwickelt.

Eine komplette Lösung, die Ihren Profil- und Programmanforderungen entspricht. Im Gegensatz zum Programm.

„Talent – Aufenthaltsgenehmigung durch Geschäftsöffnung“, es gibt keine anfänglichen Investitionen erforderlich – genug

Ein innovatives Projekt, das vom französischen Wirtschaftsministerium genehmigt wurde.



Hauptvorteile