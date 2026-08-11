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Gewerbeimmobilien in Île-de-France, Frankreich

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 45 m² in Paris, Frankreich
Gewerbefläche 45 m²
Paris, Frankreich
Fläche 45 m²
🏙 Paris, 16. Arrondissement – Privatpraxis oder Business💶 Preis: 529.000 €📐 Fläche: 45 m2🏢 E…
$617,156
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Hotel 6 000 m² in Chemin du Milieu, Frankreich
Hotel 6 000 m²
Chemin du Milieu, Frankreich
Fläche 6 000 m²
Historische Perle in der Nähe von ParisNur 50 km von Paris entfernt befindet sich Château Hô…
$19,39M
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Investition in Route Forestiere dOrleans, Frankreich
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Route Forestiere dOrleans, Frankreich
In einer der prestigeträchtigsten Regionen Frankreichs, nur 45 Minuten von Paris entfernt, i…
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