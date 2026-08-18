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Wohnungen in Gex, Frankreich

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21 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
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$597,803
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Stockwerk 2
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$611,746
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 2
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$414,802
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
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$468,250
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
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$404,345
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 2
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$356,126
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
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$490,907
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 1
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
Stockwerk 1
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 1
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
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$449,660
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
Stockwerk 1
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 2
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$532,155
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
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$391,564
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
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$512,403
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 2
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