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Sunrise Development

Georgia, City Batumi, Ilia Chavchavadze street, N 1, apartment 24
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Evgenij Sajcuk
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Гумбати Групп
Georgien, Batumi
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Die Gumbati Group begann ihre Positionierung auf dem Markt im Jahr 1998 und nimmt aufgrund ihrer hohen Baunormen immer noch eine führende Position auf ihrem Gebiet ein. Wir sind das erste Unternehmen, das in Batumi mit dem Bau von Großbetrieben beginnt. Wir haben 500.000 qm gebaut. von Ge…
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Gera Group
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Citron Group
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Citron Group verfügt über eine umfangreiche Erfahrung auf dem Immobilienmarkt in Batumi. Derzeit realisiert das Unternehmen den Bau von zwei Projekten: Citron Residence Batumi und Citron Residence Chakvi. Das Unternehmen hat bereits eine der freundlichen Ferienanlage in Batumi Citron Cottage…
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Roof Development
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Roof Development ist ein 2017 gegründetes Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen hat drei abgeschlossene und zwei laufende Projekte.Die Dachentwicklung ist mit hochqualifizierten Mitarbeitern besetzt, die die Schaffung fortschrittlicher Wohnkomplexe gewährleistet.WertDer Hauptwert des Unte…
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